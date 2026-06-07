ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」と、グルメエックスとのコラボ商品「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん(醤油)」「宅麺ダウプラーメン プラちゃん(豚骨魚介)」の2種類が、7月11日(12:00〜)に発売する。「DOWNTOWN+」×宅麺コラボの限定ラーメンが発売決定○ダイアン津田「ごいごいすーな味を楽しんで欲しいです」「DOWNTOWN+」で2026年3月に配信された「松本人志