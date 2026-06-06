韓国女子ゴルフ界きってのビジュアルと抜群のスタイルで、日本でも絶大な人気を誇る“次世代セクシークイーン”ことユ・ヒョンジュ（32）。５月29日〜31日にかけて、今季２度目のレギュラーツアーとなった「Sh水協銀行・MBN女子オープン」に出場した。大会初日、ユ・ヒョンジュは１バーディ、４ボギー、１ダブルボギーの「77」と出遅れると、巻き返しを狙った２日目も６ボギー、１トリプルボギーの「80」と苦しいラウンドが続いた