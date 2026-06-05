県東部在住の６０代の男性が、投資をかたる詐欺で２億円あまりをだまし取られたことがわかりました。富山中央警察署によりますと、県東部に住む６０歳代の男性は去年９月、ＳＮＳで投資経験者を名乗る人物から「投資アプリで投資をしないか」と誘われました。その後、証券会社スタッフを名乗る人物が指定した口座に１０万円を振り込んだところ、投資アプリ内の資金が増え一部出金できたことから、相手を信じ込みました。その後、相