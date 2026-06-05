レジャー施設の発券システムなどソフトウェアとハードウェアの企画・開発を行っている東京の企業が、事業所を下関市に新設することになり、このほど市と進出協定書を交わしました。調印式には、下関市の前田市長とグッドフェローズの磯部昌美社長が出席し、進出協定書に調印しました。東京に本社を置くグッドフェローズは、従業員数がおよそ120人でレジャー施設向け発券システムの開発をはじめ、情