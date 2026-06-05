県内で開催されている『沖縄フェア』に合わせ、5日は『泡盛の女王』が魅力をPRしました。 5日午後、UX本社を訪れた第39代『泡盛の女王』宮下智美さん。2025年7月に女王に選ばれ、沖縄や泡盛の魅力を全国に発信しています。今年で15回目となる『沖縄フェア』は県内40店舗のイオンで開催され、沖縄そばやパイナップルなどのグルメのほか、ステージイベントなどを楽しむことができます。 ■第39代『泡盛の女王』宮下