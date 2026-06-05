5日正午前、酒田市で竹やぶが焼ける火事がありました。近くには塩を精製する工場があり、煙突から火の粉が飛んで燃え広がった可能性があるということです。けが人はいませんでした。酒田地区広域消防などによりますと、5日午前11時55分ごろ、酒田市宮海でやぶが燃えていると119番通報がありました。現場は、「さかたの塩」の工場近くの竹やぶで、駆け付けた消防によっておよそ2時間後の午後2時過ぎに消し止められました。この火事