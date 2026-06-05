日本バスケットボール協会(JBA)は4日、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window3 直前合宿」の男子日本代表招集メンバー15人を発表しました。メンバーには、渡邊雄太選手(千葉ジェッツ)やBリーグチャンピオンシップ優勝の立役者である馬場雄大選手(長崎ヴェルカ)、富永啓生選手(レバンガ北海道)らが選出。一方、2月のアジア地区予選でキャプテンを務めていた富樫勇樹選手(千葉ジェッツ)は選出外となりまし