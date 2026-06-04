今年4月に民営化された富山空港の運営会社はきょう、空港の活性化や利便性の向上を目指し、東京のデータ分析企業と協定を結びました。現在、無料スペースが多い駐車場や「富山きときと空港」の愛称を見直す動きもあります。富山空港はどう変わろうとしているのか、吉田記者の取材です。富山空港を運営する富山エアポートがきょう協定を結んだのは、AIやデータ分析を強みにコンサルティング業務を手がける