台風6号は農業にも大きな被害が出ていて、ビニールハウスの破損などの被害総額は約1億1800万円に上っています。高知県は6月4日、台風6号による県内の農業被害を発表しました。それによりますと農作物関係では、四万十市や黒潮町・芸西村などのあわせて19市町村で被害面積は576ヘクタール、被害額は1億1380万円余りとなっています。このうちビニールハウスの破損などの施設被害は、宿毛市や四万十町、香美市など