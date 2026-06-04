時代劇を中心に活躍する俳優の野村将希さんが2日、米沢市の特別養護老人ホームを慰問し入居者と一緒に体操などをして交流しました。野村将希さん「紋所が目に入らぬかわぁ～～～～～」米沢市の特別養護老人ホーム「花の里」を3日慰問したのは、俳優の野村将希さん（73）です。スタッフ「何歳に見える？」入居者「まだ30歳！」野村さん「なんでこんなにいい方ばっかりなんでしょうか」野