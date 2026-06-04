全国のコンビニやスーパーで売っている沖縄土産の定番「スッパイマン」。この乾燥梅干しのお菓子を生み出したのが、沖縄県豊見城市に本社を置く上間菓子店だ。創業から60年、そして看板商品である「スッパイマン」誕生から45年。戦後、アメリカ統治下の沖縄から始まった同社は、いかにして全国ブランドへと成長を遂げたのか。代表取締役社長の上間幸治氏に、これまでの歩みと沖縄から「100年続く全国ブランド」を目指す理由につい