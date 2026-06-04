次回6月10日（水）よる10時 第10話（最終回）を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。数々の名作ドラマレビュー記事を手掛ける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は、6月3日（水）放送の第9話をどう見たか？場面写真とともに紹介する。（※以下、第9話のネタバレを含みます）本作は、家族から蔑ろにされ寂しさを抱える専業主婦の涼子（麻生久美子）が、文学オタクで洞察力に優