ガソリン価格のカルテル問題を巡り、体制を刷新です。県石油商業組合が3日、長野市内で総代会を開き、髙見澤秀茂理事長や平林一修専務理事など理事5人が辞任する人事を決めました。県石油商業組合髙見澤秀茂理事長「話の内容はともかく私は3日をもって、辞任することになりました。いろいろお世話になりました。ありがとうございました」3日の総代会をもって辞任することとなった、県石油商業組合の髙見澤秀茂