裁判のやり直しに関する再審法の改正を求め、徳島弁護士会が6月1日、JR徳島駅前で街宣活動を行いました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は、5月26日の衆議院本会議で審議入りしました。これを受け行われた1日の街頭活動には、徳島弁護士会の弁護士ら17人が参加し、再審制度について解説する冊子などを配布しました。改正案では検察の不服申し立て「抗告」を原則禁止とする一方、「十分な証拠があれば例外的に認める」としていま