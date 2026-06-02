「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（１日、フェニックス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手が１打席中に３度のＡＢＳチャレンジを敢行。２球連続で成功させたが、最後に失敗し、見逃し三振に倒れた。四回の第２打席。球審のストライクコールにＡＢＳチャレンジを連発し、２球連続で成功。ほんのわずかな差にＳＮＳでは「ロハスの１ｍｍ」、「ロハスかっこよすぎるやろ」、「神の目」、「すげぇ選球眼」と騒然となった。