「シンキングタイム、スタート！」【写真】この記事の写真を見る（2枚）複数の真実の可能性を巡り、生放送の推理クイズ番組で解答者が推理合戦を繰り広げる“多重解決ミステリー”小説『ミステリー・アリーナ』（深水黎一郎著）が堤幸彦監督によって映画化された。緻密で完成度が高く、映像化不可能と言われた同作の脚本化は難航し、決定まで26稿に及んだという。「原作がある場合、映画の脚本に様々なアイデアを盛り込んだり、