【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月8日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルの出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 &TEAM「Bewitched」 Kvi Baba「BPM feat. KREVA」 Kep1er「KILLA （Face the other me）」 櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」 コブクロ「Starry Smile Story」 なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circ