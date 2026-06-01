SixTONESは選りすぐりのラブソング4曲をパフォーマンス！『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPのラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月8日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルの出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

&TEAM「Bewitched」

Kvi Baba「BPM feat. KREVA」

Kep1er「KILLA （Face the other me）」

櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」

コブクロ「Starry Smile Story」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」

FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」

Little Glee Monster「一輪」

※アーティスト名五十音順

【マンスリーライブ】第2週 （※楽曲名50音順）

SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」

【踊ってみた企画】

LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）

※参加者は以下

白濱亜嵐（EXILE/GENERATIONS）、中務裕太 （GENERATIONS）、世界（EXILE/FANTASTICS）

小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）

小川桜花・山口綺羅（Girls2 / 「2」は、二乗が正式表記）、RUI（iScream/f5ve）

【青春ソングフェス】

アンダーグラフ「ツバサ」

K＆JO（&TEAM）「Love so sweet」（嵐）

コブクロ「君という名の翼」

BAAD「君が好きだと叫びたい」

hitomi「LOVE 2000」

前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」

■なにわ男子は全5曲をスペシャルメドレーで披露

アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける音楽番組史上初の企画「マンスリーライブ！」。6月はデビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲をパフォーマンスする。

今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム『ND5』（「5」は、5乗が正式表記）に収録されているリード曲「Celebrate」の全5曲をスペシャルメドレーで披露。

Little Glee Monsterは現在放送中の日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」、&TEAMは3rd EP『We on Fire』の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。

櫻坂46は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”?」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは、「KILLA （Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビ初披露する。

Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともにお届け。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。

■LDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」をパフォーマンス

大好評企画「踊ってみた企画」ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。

「青春ソングフェス」では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、&TEAMのK＆JOが3月に開催されたイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』で披露し大きな反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩る大ヒット曲で番組を盛り上げる。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

06/08（月）19:00～22:00

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/