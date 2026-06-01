記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝1日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は1日の記者会見で、米紙ニューヨーク・タイムズの北京駐在記者が2月に中国当局から国外退去を命じられたことについて「偽って取材を行った確かな記録がある」と主張した。法に基づき在留許可を取り消したと強調し、退去を正当化した。林氏は同紙に対し「台湾独立」の主張を広める場を提供したと批判した。昨年12月に同紙が