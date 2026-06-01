ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外ブランドのOEM事業を手がけるイエローは、5月22日より、『 読売ジャイアンツ めじるしチャーム』（監督・選手Ver/ユニフォームVer）の販売を開始した。読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2読売ジャイアンツめじるしチャーム