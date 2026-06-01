北中米ワールドカップ本番前最後の貴重な国際親善試合となった５月31日のアイスランド戦。この日は、吉田麻也（LAギャラクシー）の花道を飾る演出が序盤に盛り込まれたが、森保一監督は６月14日の初戦オランダ戦にスタメン起用しそうなメンバーをズラリと並べ、本番モードで戦った。そこで注目されたのがボランチ陣。今回は、２月の左足首手術から復帰したキャプテンの遠藤航（リバプール）と田中碧（リーズ）のコンビが先発。