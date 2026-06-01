停滞感を打破。効果的な縦パスで好機を演出。「伸び伸びやっていた」と盟友も太鼓判。瀬古歩夢のボランチ起用にメド【日本代表】

停滞感を打破。効果的な縦パスで好機を演出。「伸び伸びやっていた」と盟友も太鼓判。瀬古歩夢のボランチ起用にメド【日本代表】