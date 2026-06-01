誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 リチウムさん 製品名 ニコン D200 使用期間 2023年1月～現在 購入理由 CCDセンサーの「色ノリがよい」とか「発色がよい」ことと、