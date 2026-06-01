東京競馬場のコースがなぜ左回りに作られているのか、ご存じだろうか。その理由は諸説あるものの、その真相に迫ろうとすることで慣れ親しんだ東京競馬場のレースの見方が変わってくるかもしれない。※本稿は、フリーアナウンサーの矢野吉彦『競馬史発掘正史に書かれなかったあんな話こんな話』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。競馬場移設の裏側にあった鉄道会社社長の経営戦略目黒競馬場を府中に移転させ、東京競馬