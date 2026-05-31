◇交流戦 ヤクルト8―7楽天（2026年5月30日 楽天モバイル）

みんなが待っていた。2年ぶりの1軍の舞台で2安打2打点の復活。ヤクルト・塩見は「やっと帰ってきた、やっと始まったなと。最高の形でスタートを切れた」とかみしめた。ヒーローインタビューでは「帰ってきました！」と叫び、ヤクルトファンを沸かせた。

24年5月11日の巨人戦で内野安打を放った際に左膝前十字じん帯と半月板を損傷して手術。昨年3月のオープン戦で再び左膝前十字じん帯を痛め、手術を受けた。「同じところをケガして…。本当に心も折れそうになった」。妻や周囲に支えられた。焦る気持ちを抑えるために数字を掲げることをやめた。開幕から2軍で36試合に出場。その時を待った。

昨季の神宮最終戦での「1番・中堅」は“顔見せ”でプレーボール前に交代。グラウンドでのプレーは故障した巨人戦以来だった。2回の初打席では、本拠地での先発1番時に流れるJRAの「G1ファンファーレ」が右翼席から響き、大歓声で迎えられた。「聞こえていた。力になったし、本当にありがたい」。4回の左翼線二塁打が749日ぶりの安打。5回は中前へ2点適時打を放った。

4カードぶり勝ち越しで阪神とリーグ首位で並走し、ともに30勝に到達した。「ケガなく、しっかりチームに貢献できるように」。待ちわびた分だけ大暴れする。好調なチームに経験豊富な頼れる男が戻ってきた。（小野寺 大）