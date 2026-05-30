30歳でグラビアデビューを果たすと、瞬く間にブレイク。多くの雑誌の表紙を飾ってきた天野ちよが、ファン待望の1st写真集を7月10日に発売することが決定した。撮影地は沖縄本島だ。「グラビアデビュー作でもあり、ジャケットの写真が万バズした1stDVDの撮影地も沖縄だったんです。ずっと目標にしていた写真集を、私にとっての始まりの地で撮影できたのは感無量でした。サンゴ礁の岩場や亜熱帯の森など、沖縄ならではの幻想的な自