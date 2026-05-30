◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

５打差１８位からスタートした政田夢乃（なないろ生命）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、通算６アンダーまでスコアを伸ばした。後続組がプレー中の状況で、首位と２打差の暫定３位に急浮上した。プロ３年目で念願の初優勝のチャンスを迎えた。

政田は北海道・札幌市出身の２５歳。ツアー屈指の人気を誇る。１１番パー４では残り９５ヤードの第２打を４８度のウェッジで直接、放り込む「ショットインイーグル」を決め、ギャラリーを沸かせた。

「抑えめに打ったら、ピン一直線にボールが飛んでいきました。入ったところは見えませんでしたが、ギャラリーの皆さんの歓声で（カップインが）分かりました」と政田は笑顔で会心の一打を振り返った。

第１日は７６をたたき、７７と大きく出遅れた。リゾートトラストレディスはほぼ毎年、会場が変わるため、グランディ那須白河ＧＣでは１９年ぶりの開催。「初日もショットの調子はそれほど悪いわけではなく、コースマネジメントのミスが多かった」と明かす。第２日以降、徐々にコースを攻略。第２日は６８で１８位に浮上。この日は６６とさらに好スコアをマークして、優勝が見える位置まで浮上した。

これまでトップ１０は１１回を数えるが、最高は２０２４年のＮＥＣ軽井沢７２ゴルフの２位。あと一歩で優勝に届いていない。

「明日もこの調子で、１ホール、１ホールを集中して優勝できるように頑張ります」。政田は、柔らかな笑みと口調で、固い決意を明かした。