先日、ベルギ一１部シント＝トロイデンMF山本理仁のドイツ１部フライブルクへの移籍が決まった。2023夏にガンバ大阪から期限付き移籍でSTVVに加入した24歳は、その翌年に完全移籍を果たす。今季は主力としてリーグ戦38試合に出場し、５ゴール・６アシストをマークするなど、ベルギーリーグ３位に入ったチームの躍進に貢献。その活躍が認められて、５大リーグへのステップアップを勝ち取った。 そんな山本をブンデスリー