「一流のMFだ」５大リーグ移籍の24歳日本人、現地での期待が高まる！ ブンデス公式が紹介「攻守に渡って活躍する…」
先日、ベルギ一１部シント＝トロイデンMF山本理仁のドイツ１部フライブルクへの移籍が決まった。
2023夏にガンバ大阪から期限付き移籍でSTVVに加入した24歳は、その翌年に完全移籍を果たす。今季は主力としてリーグ戦38試合に出場し、５ゴール・６アシストをマークするなど、ベルギーリーグ３位に入ったチームの躍進に貢献。その活躍が認められて、５大リーグへのステップアップを勝ち取った。
そんな山本をブンデスリーガの公式サイトは、「山本は、優れたパスとボールキャリー能力に加え、オフ・ザ・ボールの動きも兼ね備えた、一流のミッドフィルダーだ」と紹介する。
「シュツットガルトのスターミッドフィルダー、アンジェロ・シュティラーと同様、あるいはより攻守に渡って活躍するボックス・トゥ・ボックス型のミッドフィルダーだ」
山本が新天地でどんな活躍を見せるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
2023夏にガンバ大阪から期限付き移籍でSTVVに加入した24歳は、その翌年に完全移籍を果たす。今季は主力としてリーグ戦38試合に出場し、５ゴール・６アシストをマークするなど、ベルギーリーグ３位に入ったチームの躍進に貢献。その活躍が認められて、５大リーグへのステップアップを勝ち取った。
そんな山本をブンデスリーガの公式サイトは、「山本は、優れたパスとボールキャリー能力に加え、オフ・ザ・ボールの動きも兼ね備えた、一流のミッドフィルダーだ」と紹介する。
「シュツットガルトのスターミッドフィルダー、アンジェロ・シュティラーと同様、あるいはより攻守に渡って活躍するボックス・トゥ・ボックス型のミッドフィルダーだ」
山本が新天地でどんな活躍を見せるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！