29日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、2026-27シーズンのキャプテンにアウトサイドヒッターの岩田恵麻（24）が、副キャプテンにミドルブロッカーの森谷友香（24）が就任することをクラブ公式サイトで発表した。 V三重は、2026-27シーズンから公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）主催の新社会人リーグ「日本バレーボールリ