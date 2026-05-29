29日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、ミドルブロッカーのティモ・タンメマー（34）と2026-27シーズンの契約を更新したことをクラブ公式サイトで発表した。 エストニア出身のティモ・タンメマーはフランスやポーランド、ドイツなどヨーロッパのリーグを渡り歩き、2024-25シーズンにヴォレアスへ入団した。在籍2シーズン目