株式会社伊豆シャボテン公園は「伊豆シャボテン動物公園」「伊豆ぐらんぱる公園」ならびにお食事処「ぼら納屋」の営業時間を夏季限定で拡大する。期間は7月4日（土）～7月12日（日）の土日、7月18日（土）～8月31日（月）。ただし、ぼら納屋は後期のみ。 伊豆シャボテン動物公園は営業時間を拡大することで、通常では見られない動物たちの行動が観察できる。同じ市内にある伊豆ぐらんぱる公園は数多くのアトラクシ