「ルパンやる？」隠語で事件を持ちかけ…「数百万円の報酬もらえる予定だった」　海外逃亡の“主導役”48歳男を公開手配　栃木強盗殺人

栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で新たな動きです。

警察は29日午後、事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配しました。

映像に映るのは、スーツケースを手に半袖のTシャツ姿で空港内を歩く男。

栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が29日に公開手配した益田和彦容疑者（48）です。

公開された映像は事件から3日後の5月17日、成田空港から中国に出国した際に撮られたもので、その後、東南アジアに逃亡した可能性があるということです。

事件が起きたのは、5月14日。

上三川町の住宅に16歳の少年4人が押し入り、住人の富山英子さんを殺害し息子2人にけがを負わせ、愛犬の命をも奪いました。

警察はその後、実行役の16歳の少年4人を逮捕。

さらに、現場近くで少年らに指示していたとして、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人の疑いで逮捕しました。

益田容疑者は竹前容疑者夫婦の知人だったとみられ、警察は事件を主導したとみています。

また、益田容疑者は竹前海斗容疑者と秘匿性の高い通信アプリを使ってやり取りし、その際、自らを「カズ」と名乗っていたといいます。

そして海斗容疑者に対し報酬を示した上で、「ルパンやる？」という言葉で事件への参加を持ちかけていたということです。

“ルパン”とは、仲間の間で窃盗を意味する隠語だったとみられています。

さらに、益田容疑者は海斗容疑者に被害者宅の場所や資産の情報なども送信。

実行役の少年が犯行に使った凶器のバールについても、益田容疑者が横浜市内のホームセンターで購入していたということです。

今回の事件では、5月17日、警察は羽田空港から未明の便でソウルに向けて出国しようとしていた海斗容疑者を直前に見つけ、逮捕しました。

同じ17日、益田容疑者は羽田ではなく成田空港から中国に向けて出国していたことになります。

一方、逮捕された16歳の少年4人について、少年の一部が「数百万の報酬がもらえる予定だった」という趣旨の供述をしていることが分かりました。

高額の報酬につられ犯行に加わったのでしょうか。

しかし、事件後すぐに逮捕されていることから、報酬は受け取っていないとみられます。