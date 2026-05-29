東京〜ニューヨーク間をわずか60分で結ぶ宇宙経由の超高速輸送サービス。その実現を目指しているのが「将来宇宙輸送システム株式会社」の畑田康二郎代表取締役だ。ABEMA的ニュースショーが現場を取材した。【映像】国産ロケット「ASCA」（複数カット）輸送サービスの方法は高度80キロ以上を弾道飛行で、空気の薄い宇宙空間を一気に横断して降下するというもの。飛行機の場合、空気の抵抗でスピードに限界がある。しかしこの高