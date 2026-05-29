東京〜ニューヨーク間をわずか60分で結ぶ宇宙経由の超高速輸送サービス。その実現を目指しているのが「将来宇宙輸送システム株式会社」の畑田康二郎代表取締役だ。ABEMA的ニュースショーが現場を取材した。

【映像】国産ロケット「ASCA」（複数カット）

輸送サービスの方法は高度80キロ以上を弾道飛行で、空気の薄い宇宙空間を一気に横断して降下するというもの。飛行機の場合、空気の抵抗でスピードに限界がある。しかしこの高度なら空気の抵抗が少なく高速移動が可能なのだという。どこまでも加速できる場所を移動に使うことで、地球上のどこへでも1時間以内に移動できるという発想だ。

畑田社長が開発するのは再使用型ロケット「ASCA」。使い捨てロケットなら1回の打ち上げにかかるコストは数十億円から百億円以上かかるが、再使用型ロケットなら機体のコストを何回分にも分割できる。

畑田氏は幼少期は昆虫に夢中で、いわゆる宇宙少年ではなかったそう。しかし小学生のときに元素の周期表を見て衝撃を受け、科学者になろうと決心。京都大学大学院エネルギー科学研究科を修了後、2004年に経済産業省に入省した。

そこでエネルギー政策や産業政策などに従事したのち、外務省に出向し、2015年に内閣府宇宙開発戦略推進事務局に出向。しかし「人に宇宙産業への投資を呼びかけておいて、自分は終身雇用で安全の立場。そんなのダサいと思った」とエリート街道を捨て、2022年に会社を設立した。

畑田氏に工場で見せてもらったのはロケットの外筒で、なんと3Dプリンターで作られていた。取材時、開発部に所属していた飯塚翔太氏は「恐ろしいのはこれを作業員2名でできてしまう」「このあともっと薄くする。強度をどこまで確保できるか検証をしている」と説明。畑田氏は「一体成形で1か月、2か月でプリントできる。このスピード感で大きいものが作れるのはすごく魅力的な技術」と語った。

ロケットの脳となる部分も見せてもらった。開発部の田村耕太郎氏は「電気系全体を構想から実現まで、1年かからないくらい。他のプロジェクトだと構想から実現までに長いところは3年。その3分の1以下の工期でやっているところが我々の強み」と明かした。

なぜそんなに早いのか、答えは「ロケット専用にこだわらないこと」だという。エンジンポンプ、航空機整備の知見など、他分野で実績のある部品や技術を利用しているからなのだそう。「10年で1つの機体を開発していたら取り残される」（田村氏）。

「日本の『ものづくり』の総力を宇宙へ」それが開発を加速させる。「日本には中小企業、サプライチェーンがたくさんある。開けた海があって打ち上げもできる、恵まれた環境にある国」「皆さんが宇宙にちょっと行きたいなと思えば行ける。2040年代にはそこまで実現したい」（畑田氏）

3Dプリンターによる部品製作について畑田氏が解説する。「大きく2つ技術体系がある。1つは粉をレーザーで焼き固めていくという方法。これだとかなり緻密な、中に冷却する液体が流れるとか、内部構造を作れる。もう1つはまさに溶接を積み上げていって大きなものを素早く作ってしまう技術」。作業員が2人で問題がない理由については「ほとんどロボットがオートで動いてくれるので、作業員は時々ちゃんと動いているかをチェックするぐらいで済む」と説明した。

畑田氏は「日本は3Dプリンターがかなり遅れていて、あまり自動車産業では使われていない技術。車は大量生産する。プリントするよりも金型でガチャガチャ作ったほうが安く作れる。世界では航空機業界や防衛、安全保障目的も含めて、少量多品種でいろいろなものを作りたい、というところには相性のいい技術で、日本でもようやくそこの研究開発が進んできた」と現状について解説した。

技術面で乗り越えるべき壁は何か。畑田氏は「試行錯誤の回数が圧倒的に足りていない。日本は国が主導して宇宙開発をしてきたので、何回も失敗していいからとにかく数をやれという感じにはならず、一回一回失敗したら原因を調査して、次来年頑張りますと。海外はすごいスピードで試行錯誤しているので、そこも日本はなんとかして追い付きたい」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）