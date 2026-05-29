今月5月末で活動終了となる嵐。これを前に、その軌跡を3つの時代に分けて振り返りたい。中編は、ブレイクのきっかけをつかんだ2007年から2010年代までの足跡をたどる。 （関連：【動画あり】SMAPから引き継いだ『紅白』の“中心”……嵐が示し続けた格別の存在感、手に入れた“国民的アイドル”の称号） ■初のドームツアー 勢いを得た嵐は、2007年4月に初のドームツアーを開催する。『ARASHI AROU