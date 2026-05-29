《全裸土下座を強要》「服がないと帰れないんじゃないですか？」「いいんだよ」…内田梨瑚被告と小西優花受刑者が被害者を無惨にいたぶった夜の全貌【旭川・転落死】
当時17歳の女子高生Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）だが、「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と主張している。5月26日に旭川地裁で行われた第2回公判では、共犯とされる小西優花受刑者（21）の供述調書が証拠として提示された。
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なお、小西受刑者は、内田被告と同じく殺人、不同意わいせつ致死、監禁で起訴され、すでに公判を終えて懲役23年の有罪判決が出ている。供述調書には、内田被告と小西受刑者がAさんをいたぶる様子が生々しく記録されていた──。
事件の発端は、Aさんが内田被告の写った画像データをSNSに無断で投稿し、内田被告が腹を立てたことだった。2024年4月18日、小西受刑者は、内田被告から「Aさんと示談するから」と指示され、その通りに書類を準備した。やがて内田被告の乗った車が自宅まで迎えに来たので合流。財布も持たずに家を出ており、すぐに帰るつもりだったという。
内田被告の指示のもと、小西受刑者は車内でAさんが逃げ出さないように彼女と腕を組んで絡ませた。「なんで勝手にリコさんの写真使ったの？ 自分が同じことされたら嫌でしょ？」と問うと、Aさんは、「いい写真だったので」と釈明し、「死にたい」とも口にしていたという。
〈コンビニに向かう途中で、リコさんがAさんの髪を引っ張った。（Aさんの）声が小さくて、イライラしているように見えた。私はAさんの背中をちょっと押しました〉（小西受刑者の供述調書より、以下同）
コンビニに到着した際、車内には、内田被告の仲間として当時16歳の少女・Yもいた。Aさんが「トイレに行きたい」と訴えたため、小西受刑者とYが同行した。トイレから出てきたAさんは走り出し、「助けてください！」とレジに向かって助けを求めた。
〈『迷惑だし、暴れるなら店の外に出て』と言って、怒りがこみ上げてきて、Aさんの腕をつかんだら床に倒れた。複数回ビンタしました。
リコさんに店の脇に連れていくように指示されたので、Aさんの服を掴んで連れて行ったが、抵抗するからイライラしました。馬乗りになって、ビンタしました。車に乗せてから、『なんで暴れた？』と聞くと、Aさんは、『すみません』と小さな声で謝っていた〉
コンビニを出た後は、Yを自宅まで送り届けた。内田被告は、「遅くまでごめん」と謝りつつ、「今日のことはなかったことにして」とYに言い含めていたという。そして内田被告と小西受刑者、Aさんが乗った車は、神居古潭へと向かう。
〈リコさんは、『なんでコンビニで暴れた』『もうしませんじゃなくて、その態度はなんだ』とかなり怒っていて、Aさんの髪を鷲掴みにした。本当にAさんを留萌に帰らせるのか気にかかって、私が『どこに行くんですか？』と質問すると、リコさんは、『神居古潭』と答えた〉
神居古潭の駐車場に車を停めると、内田被告は、「服を脱いで全裸になれ」とAさんに命令するとともに、小西受刑者に「服を投げ捨てろ」と指示した。小西受刑者は、「服がないと帰れないんじゃないですか？」と聞き返したが、内田被告が「いいんだよ」と言うので、怒らせないように従ったという。
〈リコさんは、Aさんに『そこで謝れ』と言った。動画モードになったスマホを渡されたので、謝るAさんを撮影した〉
公判では、Aさんが謝罪する動画も公開された。映像そのものは裁判官や検察官、弁護人らだけが卓上モニターで確認できる状態だったが、「舐めた態度を取ってすみませんでした」という震える声が法廷全体に響いた──。
Aさんは、深い恐怖と絶望の中で命を落とした。遺族のためにも、裁判で真実が明らかになってほしい。