鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第8話が28日深夜に放送され、春日（鈴木）が古書店で常磐（中西アルノ）を見かけ衝撃を受けると、ネット上にも「幻じゃなく現実？」「どうなっちゃうんだよ！」などの声が集まった。【写真】乃木坂46メンバーの中西アルノが常磐文を演じる『惡の華』第8話より仲村（あの）のかつてない激白により、これからの人生を捨てる決