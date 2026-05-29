競馬の祭典「第９３回日本ダービー」は２８日、出走馬１８頭と枠順が確定、３１日に東京競馬場でゲートインを迎える。３年連続で本命馬が馬券に絡む“ダービー・クイーン”ことフリーアナウンサーでタレントの森香澄（３０）が今年も予想を披露。ドラマやバラエティー番組などでマルチな才能を発揮する“令和のあざと女王”はライヒスアドラーに◎を託した。勝率、連対率の高い絶好１番枠をゲットと追い風も吹く。 ビックリで