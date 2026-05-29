中国メディアの第一財経は25日、「中国の消費者に見放された韓国コスメが米国市場を開拓」とする記事を掲載した。記事はまず、2014年から24年までの間、中国はKビューティーにとって最大の海外の購入者だったが、今や米国がその座についていると伝えた。そして、韓国の食品医薬品安全処のデータを引用し、25年のKビューティーの輸出額は前年比12．3％増の114億ドル（約1兆8126億円）に達し、うち米国向けが最多の22億ドル（約3498