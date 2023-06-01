ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 50666.03（+21.75 +0.04%）
ナスダック 26827.05（+152.32 +0.57%）
CME日経平均先物 65315（大証終比：+755 +1.16%）
欧州株式28日GMT15:06
英FT100 10428.21（-76.80 -0.73%）
独DAX 25084.53（-93.27 -0.37%）
仏CAC40 8184.40（-23.49 -0.29%）
米国債利回り
2年債 4.014（-0.019）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.985（-0.026）
期待インフレ率 2.404（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.956（-0.031）
英 国 4.813（-0.045）
カナダ 3.461（-0.005）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.22（+0.54 +0.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4499.20（+17.70 +0.39%）
ビットコイン（ドル）
72995.25（-2150.46 -2.86%）
（円建・参考値）
1162万1574円（-342375 -2.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50666.03（+21.75 +0.04%）
ナスダック 26827.05（+152.32 +0.57%）
CME日経平均先物 65315（大証終比：+755 +1.16%）
欧州株式28日GMT15:06
英FT100 10428.21（-76.80 -0.73%）
独DAX 25084.53（-93.27 -0.37%）
仏CAC40 8184.40（-23.49 -0.29%）
米国債利回り
2年債 4.014（-0.019）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.985（-0.026）
期待インフレ率 2.404（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.956（-0.031）
英 国 4.813（-0.045）
カナダ 3.461（-0.005）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.22（+0.54 +0.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4499.20（+17.70 +0.39%）
ビットコイン（ドル）
72995.25（-2150.46 -2.86%）
（円建・参考値）
1162万1574円（-342375 -2.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ