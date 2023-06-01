NY株式28日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均　　　50666.03（+21.75　+0.04%）
ナスダック　　　26827.05（+152.32　+0.57%）
CME日経平均先物　65315（大証終比：+755　+1.16%）

欧州株式28日GMT15:06
英FT100　 10428.21（-76.80　-0.73%）
独DAX　 25084.53（-93.27　-0.37%）
仏CAC40　 8184.40（-23.49　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　4.014（-0.019）
10年債　 　4.451（-0.032）
30年債　 　4.985（-0.026）
期待インフレ率　 　2.404（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.956（-0.031）
英　国　　4.813（-0.045）
カナダ　　3.461（-0.005）
豪　州　　4.897（+0.040）
日　本　　2.689（+0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.22（+0.54　+0.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4499.20（+17.70　+0.39%）

ビットコイン（ドル）
72995.25（-2150.46　-2.86%）
（円建・参考値）
1162万1574円（-342375　-2.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ