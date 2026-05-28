地域航空会社トキエアが神戸と佐渡を結ぶチャーター便を初めて運航しました。佐渡空港を使った旅客便は12年ぶりです。 地元住民が見守る中、5月28日午前11時半ごろ、佐渡空港に着陸したトキエアのチャーター便。 神戸空港から1時間22分をかけて到着しました。 佐渡空港としては12年ぶりの旅客便で、28日は旅行会社の関係者を中心に20人が搭乗しました。 【トキエア長谷川政樹 代表取締役】 「我々