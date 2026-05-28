◇交流戦ソフトバンク8―4巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が、WBCの神キャッチの再現となるスーパープレーでチームを救った。5―4と逆転した直後の6回2死二塁。代打ティマの打球は右中間深くへ飛んだ。「どうかなと思ったけど、追っているうちに捕れそうだった」と快足を飛ばして追いつくと最後は転がり込みながらグラブの先端にボールを収めた。好捕の要因はポジショニングの変更にあっ