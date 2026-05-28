生後9カ月の自分の子供の頬を殴ったとして、38歳の父親が逮捕されました。佐賀・武雄市の会社員・高塚勇輝容疑者（38）は、26日午後8時ごろ、自宅にいた生後9カ月の自分の子供の頬を手のひらで複数回殴った暴行の疑いが持たれています。子供の命に別条はないということで、調べに対し、高塚容疑者は「たたいたことは間違いありません」と容疑を認めています。27日正午ごろ、児童相談所から「児童虐待の容疑が浮上したので連絡しま