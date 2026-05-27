舞台『ガチアクタ』の公式サイトが27日に更新され、26日の公演で足を負傷した主人公ルド役・今牧輝琉について、医療機関の検査で半月板損傷の診断を受け、29日以降の京都公演を含む全公演への出演を取り止めることを発表した。【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉舞台ビジュアルこれは、きのう26日の東京公演で今牧が上演中に足を負傷され、公演を中止となったもの。その続報として「5月26日(火)18:30公演上演中