声優の山寺宏一が27日、都内で行われた映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇し、自身の役について語った。【写真】山寺宏一が描いた“最強のモンスター”のイラスト本作で山寺は、謎多き緑色のモンスター・グーミーの吹替を担当する。山寺は予告編のナレーションを長年担当していることからシリーズとのつながりは深く、メインキャラクターを演じるのも『怪盗グルーの月泥