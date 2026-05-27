Anker Nano Power Bank（MagGo, Plus） アンカー・ジャパン株式会社は、独自開発の新バッテリー材料「Neo Lithium-ion Battery（ネオリチウムイオンバッテリー）」を初搭載したモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（MagGo, Plus）」の予約販売を5月27日（水）に公式オンラインストアで開始した。価格は1万1,990円。一般販売は2026年夏ごろを予定している。 Neo Lithium-ion Batteryは安全性