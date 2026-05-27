Anker Nano Power Bank（MagGo, Plus）

アンカー・ジャパン株式会社は、独自開発の新バッテリー材料「Neo Lithium-ion Battery（ネオリチウムイオンバッテリー）」を初搭載したモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（MagGo, Plus）」の予約販売を5月27日（水）に公式オンラインストアで開始した。価格は1万1,990円。一般販売は2026年夏ごろを予定している。

Neo Lithium-ion Batteryは安全性の向上を主眼に開発された新素材で、Anker史上で最高水準の安全性を追求したバッテリーセルだという。

特徴は大きく分けて3点。

まず不純物の徹底排除。発火の原因となりうる微細な不純物を電極と電解質の双方で極限まで取り除き、正極の磁性異物の含有量を667万分の1以下に抑えたとしている。

次に経年劣化の抑制で、負極への独自表面処理と電解液の配合最適化により、充放電を繰り返しても劣化しにくい構造とした。

3点目が過酷な試験のクリアで、満充電のセルに直接釘を刺して内部ショートを強制的に発生させる「釘刺し試験」を100%通過。耐熱試験や耐圧試験にも合格しているという。

針刺し試験を行った実際のバッテリー（右が新バッテリー材料）

筐体には難燃性素材を採用し、万一の発火時も炎の外部拡散を防ぐ構造とした。

燃焼試験を行った筐体

バッテリーマネジメントシステム（BMS）も刷新し、各セルを秒単位で個別監視して微細な異常を検知する。異常の程度に応じて製品を一時ロックまたは強制停止する機能も備え、専用アプリによるリアルタイム監視にも対応する。

Ankerでは今後、同材料を搭載した製品をラインアップとして順次拡充していくという。

容量：1万mAh 入力：USB Type-C（最大30W） 出力：USB Type-C（最大30W）／マグネット式ワイヤレス充電（最大15W） カラー：ブラック／ホワイト（ホワイトは2026年秋ごろ発売予定） 外形寸法：約104×71×15mm 重さ：約215g