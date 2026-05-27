【モデルプレス＝2026/05/27】YouTuberのてんちむが5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。引っ越し前のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「ジャグジー付き凄すぎ」豪華自宅ルームツアー◆てんちむ、自宅ルームツアー公開てんちむは「引っ越しなので全部公開！！ルームツアー」と題した動画を投稿。1週間以内に引っ越すと明かし、4か月ほど住んだ自宅のルームツアーを行った