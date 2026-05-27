電撃婚話題のてんちむ、自宅ルームツアー公開“基本旦那チョイス”のリビング・ジャグジー付き風呂など紹介「DIYすごい」「豪華だけど親近感湧く」
【モデルプレス＝2026/05/27】YouTuberのてんちむが5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。引っ越し前のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「ジャグジー付き凄すぎ」豪華自宅ルームツアー
てんちむは「引っ越しなので全部公開！！ルームツアー」と題した動画を投稿。1週間以内に引っ越すと明かし、4か月ほど住んだ自宅のルームツアーを行った。最初は広々としたリビングの紹介からスタートし、「ここらへんの家具は基本旦那チョイス」と笑顔で説明。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏がセレクトした家具が並ぶ、洗練された空間を披露した。
続いて、3つある部屋の中で最も広い部屋を子ども部屋として使っていると紹介。床にはたくさんのおもちゃが並び、てんちむ自身がDIYしたという2つの棚には、絵本やぬいぐるみが綺麗にディスプレイされているほか、子どもが描いた絵なども収納されていた。
さらに寝室へ移動すると、棚の上に帽子や衣類などが乱雑に置かれている様子が映し出され、カメラマンからツッコまれる一幕も。てんちむは「入り切らないの、クローゼットに」と苦笑いしつつ、ベッドについては子どもが万が一落ちても大丈夫な高さにするためにフレームを取っていることを明かし、子どもの安全を最優先に考えた工夫を紹介した。
洗面台には夫のスキンケア用品がずらりと並んでおり、白を基調とした清潔感溢れるお風呂場には、ジャグジー機能が付いた豪華な浴槽を完備。最後に紹介された玄関には大容量の靴収納スペースがあるだけでなく、横の扉を開けると便利なサービススペースに繋がっており、てんちむは「ゴミ箱とか宅配BOX代わりに全部ここに届くの」と、宅配を対面で受け取る必要がなく、ゴミも置いておけば持っていってくれるという充実した設備を披露した。
この投稿にファンからは「豪華だけど親近感湧く」「DIYすごい」「旦那さんのセンス良い」「ベッドのフレーム外したりしてるの子ども思いなの伝わる」などの声が届いている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「ジャグジー付き凄すぎ」豪華自宅ルームツアー
◆てんちむ、自宅ルームツアー公開
てんちむは「引っ越しなので全部公開！！ルームツアー」と題した動画を投稿。1週間以内に引っ越すと明かし、4か月ほど住んだ自宅のルームツアーを行った。最初は広々としたリビングの紹介からスタートし、「ここらへんの家具は基本旦那チョイス」と笑顔で説明。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏がセレクトした家具が並ぶ、洗練された空間を披露した。
◆てんちむ、ジャグジー付きの浴室紹介
さらに寝室へ移動すると、棚の上に帽子や衣類などが乱雑に置かれている様子が映し出され、カメラマンからツッコまれる一幕も。てんちむは「入り切らないの、クローゼットに」と苦笑いしつつ、ベッドについては子どもが万が一落ちても大丈夫な高さにするためにフレームを取っていることを明かし、子どもの安全を最優先に考えた工夫を紹介した。
洗面台には夫のスキンケア用品がずらりと並んでおり、白を基調とした清潔感溢れるお風呂場には、ジャグジー機能が付いた豪華な浴槽を完備。最後に紹介された玄関には大容量の靴収納スペースがあるだけでなく、横の扉を開けると便利なサービススペースに繋がっており、てんちむは「ゴミ箱とか宅配BOX代わりに全部ここに届くの」と、宅配を対面で受け取る必要がなく、ゴミも置いておけば持っていってくれるという充実した設備を披露した。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿にファンからは「豪華だけど親近感湧く」「DIYすごい」「旦那さんのセンス良い」「ベッドのフレーム外したりしてるの子ども思いなの伝わる」などの声が届いている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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